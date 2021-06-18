В Харькове растет число госпитализированных с отравлением в сети ресторанов
В городские больницы Харькова с отравлением после потребления пищи с одной из сетей ресторанов поступило 38 взрослых и 16 детей. Их состояние - средней тяжести.
Об этом сообщает Редпост со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.
По ее словам, взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети - в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.
Обновлено на 13:00
Число пострадавших в результате массового отравления достигло 57. Сообщается, что 55 больных находятся в больницах города и области, двое - на амбулаторном лечении.
Как сообщили в городском совете, люди массово отравились после посещения ресторанов "Якитория" и "Мафия".
Местные СМИ отмечают, что большая часть посетителей заказывала суши с лососем. В "Якитории" уже проводится внутренняя проверка.
Как сообщили в полиции, отравление произошло в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко. По адресу улица Квитки-Основьяненко, 7, находятся два ресторана "Якитория" и "Мафия".
Сегодня утром сообщалось о 45 госпитализированных.
С 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.