В Харькове растет число госпитализированных с отравлением в сети ресторанов

В городские больницы Харькова с отравлением после потребления пищи с одной из сетей ресторанов поступило 38 взрослых и 16 детей. Их состояние - средней тяжести.

Об этом сообщает Редпост со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети - в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Обновлено на 13:00

Число пострадавших в результате массового отравления достигло 57. Сообщается, что 55 больных находятся в больницах города и области, двое - на амбулаторном лечении.

Как сообщили в городском совете, люди массово отравились после посещения ресторанов "Якитория" и "Мафия".

Местные СМИ отмечают, что большая часть посетителей заказывала суши с лососем. В "Якитории" уже проводится внутренняя проверка.

Как сообщили в полиции, отравление произошло в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко. По адресу улица Квитки-Основьяненко, 7, находятся два ресторана "Якитория" и "Мафия".