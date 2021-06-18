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Масове отруєння у Харкові: поліція відкрила справу, винним загрожує до 3 років

Автор: РБК-Україна

За фактом масового отруєння в Харкові відкрито кримінальну справу. Винним загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що поліцейські під час моніторингу інтернету виявили інформацію про те, що в двох ресторанах, розташованих на вулиці Квітки-Основ'яненка, сталося масове отруєння. Відзначимо, вже відомо, що мова йде про ресторани "Якіторія" та "Мафія", а люди отруїлися суші.

За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

"Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Правоохоронці допитують потерпілих і встановлюють всі обставини кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з учорашнього дня ці ресторани "Якіторія" і "мафія" не працюють, в них проводиться дезінфекція.

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