ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Массовое отравление в Харькове: количество обращений в врачу значительно возросло

Новина українською →
Харьков, Пятница 18 июня 2021 05:39
Массовое отравление в Харькове: количество обращений в врачу значительно возросло Фото: отравились 22 взрослых и 12 детей. (Немеш Янош / УНИАН)
Автор: Даша Харченко

Количество посетителей двух сетевых ресторанов в Харькове, которые обращались за медицинской помощью с пищевым отравлением, выросло до 34. Ранее сообщалось о 25 человек.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

Так, отравились 22 взрослых и 12 детей.

"Все средней тяжести - кто - то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - сообщил Сидоренко.

Он добавил, что с 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Также ожидают, что количество заболевших может увеличиться.

Ранее сообщалось, что с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков отравление
NEWS
Кулеба: привлечение США к урегулированию на Донбассе будет главной темой визита Зеленского
Кулеба: привлечение США к урегулированию на Донбассе будет главной темой визита Зеленского
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве