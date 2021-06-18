Массовое отравление в Харькове: количество обращений в врачу значительно возросло

Количество посетителей двух сетевых ресторанов в Харькове, которые обращались за медицинской помощью с пищевым отравлением, выросло до 34. Ранее сообщалось о 25 человек.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

Так, отравились 22 взрослых и 12 детей.

"Все средней тяжести - кто - то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - сообщил Сидоренко.

Он добавил, что с 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Также ожидают, что количество заболевших может увеличиться.