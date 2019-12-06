ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Масштабна пожежа в Одесі: рятувальні роботи продовжуються третій день

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 08:26
Масштабна пожежа в Одесі: рятувальні роботи продовжуються третій день
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій

В Одесі через масштабну пожежу в коледжі третій день продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 год. 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в коледжі. Внаслідок події загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою.

Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій.

"Рятувальниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводяться пошуково-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м.куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м.куб. води.

"Всього до робіт залучено 47 од. техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня о 10 годині ранку загорівся одеський коледж. Поліцейські розглядають дві версії пожежі в Одесі - займання через несправність електропроводки та умисний підпал.

Президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.

Одна зі зниклих безвісти в результаті пожежі в Одесі знайшлася живою Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася
Новини України Одесапожежаспасатели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся