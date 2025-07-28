Росія запустила "Кинджали" по Україні: оголошено масштабну тривогу

Вранці, 28 липня, по всій Україні знову було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог у Повітряні сили ЗСУ.
Це вже друга масштабна повітряна тривога від початку доби. Перша була оголошена о 4:02 ранку. Вдруге через зліт МіГ-31К тривогу оголосили о 7:53.
"Увага. Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.
Повідомляється, що швидкісна ціль тримає курс на Київ та Житомір.
Оновлено 8:03. Також "Кинджали" летять у бік Хмельницької та Київської областей.
Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
Вночі росіяни запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві в Дарницькому районі через атаку дронів вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку.
Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох поранених.
У поліції підтвердили, що осколкові поранення дістали п'ятеро людей. Серед постраждалих виявилася дворічна дівчинка.
Також прогриміли вибухи в Кропивницькому. У Кіровоградській ОВА повідомили, що місто пережило ворожу дронову атаку. На місця влучень відправлено екстрені служби.
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