Россия запустила "Кинжалы" по Украине: объявлена масштабная тревога

Атака РФ 28 июля

Ночью россияне запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В Киеве в Дарницком районе из-за атаки дронов вылетели окна во многоэтажном жилом здании.

В результате пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти раненых.

В полиции подтвердили, что осколочные ранения получили пять человек. Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка.

Также прогремели взрывы в Кропивницком. В Кировоградской ОВА сообщили, что город пережил вражескую дроновую атаку. На места попаданий отправлены экстренные службы.

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