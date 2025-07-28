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Россия запустила "Кинжалы" по Украине: объявлена масштабная тревога

Понедельник 28 июля 2025 07:59
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Россия запустила "Кинжалы" по Украине: объявлена масштабная тревога Фото: в Украине объявлена тревога из-за МиГ-31 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Утром, 28 июля, по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог в Воздушные силы ВСУ.

Это уже вторая масштабная воздушная тревога с начала суток. Первая была объявлена в 4:02 утра. Во второй раз из-за взлета МиГ-31К тревогу объявили в 7:53.

"Внимание. Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Сообщается, что скоростная цель держит курс на Киев и Житомир.

Обновлено 8:03. Также "Кинжалы" летят в сторону Хмельницкой и Киевской областей.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Россия запустила &quot;Кинжалы&quot; по Украине: объявлена масштабная тревога

Атака РФ 28 июля

Ночью россияне запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В Киеве в Дарницком районе из-за атаки дронов вылетели окна во многоэтажном жилом здании.

В результате пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти раненых.

В полиции подтвердили, что осколочные ранения получили пять человек. Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка.

Также прогремели взрывы в Кропивницком. В Кировоградской ОВА сообщили, что город пережил вражескую дроновую атаку. На места попаданий отправлены экстренные службы.

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