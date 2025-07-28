Россия запустила "Кинжалы" по Украине: объявлена масштабная тревога

Утром, 28 июля, по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог в Воздушные силы ВСУ.

Это уже вторая масштабная воздушная тревога с начала суток. Первая была объявлена в 4:02 утра. Во второй раз из-за взлета МиГ-31К тревогу объявили в 7:53.

"Внимание. Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Сообщается, что скоростная цель держит курс на Киев и Житомир.

Обновлено 8:03. Также "Кинжалы" летят в сторону Хмельницкой и Киевской областей.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом: