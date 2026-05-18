Масштабну схему постачання технологій для армії РФ розкрили у Німеччині

За інформацією виданн, у центрі розслідування опинилася німецька торгова компанія Global Trade із міста Любек.

Слідчі встановили, що російські куратори мали доступ до внутрішньої пошти та листування німецької компанії. Через неї вони оформлювали замовлення на товари подвійного призначення по всій Європі, використовуючи вигадані імена.

Аби приховати кінцевого одержувача, продукцію переправляли через треті країни, найчастіше через Туреччину. За іданими розслідувачів, доставлення вантажів із Європи до Росії займала лише кілька днів.

Серед закупленої продукції були:

мікроконтролери;

електронні датчики;

підшипники;

осцилографи;

складне вимірювальне обладнання;

інші електронні компоненти.

Частина цих товарів, як з’ясували слідчі, напряму потрапляла на російські військові підприємства, зокрема до інститутів, пов’язаних із програмою створення ядерної зброї.

У матеріалах справи є внутрішнє листування учасників схеми. В одному з повідомлень містилася вказівка: "Зробіть так, щоби все виглядало чисто. Жодних згадок про Росію". В іншому йшлося про необхідність видаляти документи з коробок перед відправленням.

Німецька розвідка змогла проникнути у внутрішню мережу "Коловрата" та відстежити постачання зсередини.

У результаті правоохоронці затримали Микиту С. та кількох його спільників.

За версією слідства, через цю мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на понад 30 млн євро.

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення за порушення експортного контролю та сприяння обходу міжнародних санкцій.

Німецькі слідчі вважають, що викрита схема може бути лише частиною значно більшої системи, через яку Росія продовжує отримувати західні технології для військових і стратегічних програм, попри міжнародні обмеження.