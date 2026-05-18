Масштабную схему поставки технологий для армии РФ раскрыли в Германии

Немецкие правоохранители разоблачили масштабную схему обхода западных санкций, через которую Россия получала критически важные технологии для своей военной промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации издания, в центре расследования оказалась немецкая торговая компания Global Trade из города Любек.
Следователи установили, что российские кураторы имели доступ к внутренней почте и переписке немецкой компании. Через нее они оформляли заказы на товары двойного назначения по всей Европе, используя вымышленные имена.
Чтобы скрыть конечного получателя, продукцию переправляли через третьи страны, чаще всего через Турцию. По данным расследователей, доставка грузов из Европы в Россию занимала всего несколько дней.
Среди закупленной продукции были:
Часть этих товаров, как выяснили следователи, напрямую попадала на российские военные предприятия, в частности в институты, связанные с программой создания ядерного оружия.
В материалах дела есть внутренняя переписка участников схемы. В одном из сообщений содержалось указание: "Сделайте так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о России". В другом говорилось о необходимости удалять документы из коробок перед отправкой.
Немецкая разведка смогла проникнуть во внутреннюю сеть "Коловрата" и отследить поставки изнутри.
В результате правоохранители задержали Никиту С. и нескольких его сообщников.
По версии следствия, через эту сеть прошло около 16 тысяч отправлений на более 30 млн евро.
Фигурантам грозит до 10 лет заключения за нарушение экспортного контроля и содействие обходу международных санкций.
Немецкие следователи считают, что разоблаченная схема может быть лишь частью значительно большей системы, через которую Россия продолжает получать западные технологии для военных и стратегических программ, несмотря на международные ограничения.
Несмотря на глобальные санкции, Россия и в дальнейшем получает иностранные компоненты для производства оружия.
В частности, после массированной атаки в ночь на 14 мая стало известно, что жилой дом в Киеве россияне поразили ракетой Х-101, которую изготовили уже во втором квартале 2026 года.
Недавно специалисты ГУР разобрали новый российский дрон "Клин" и обнаружили в нем комплектующие иностранного производства. Среди них - детали из Китая, США, Австралии, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.
Также украинская разведка ранее обнародовала перечень зарубежных компонентов, из которых состоит российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег"