Масштабное ДТП в Техасе: пострадали более 60 человек

В США на автомагистрали штата Техас, где столкнулись более 130 автомобилей, увеличилось количество пострадавших и погибших. Трасу перекрыли в обоих направлениях.

Как сообщается, в американском городе Форт-Уэрт, в Техасе в ходе самого масштабного дорожно-транспортного происшествия в этом году погибли как минимум шесть человек и еще 65 пострадали. Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.

Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью. Также отмечается, что авария на трасе произошла из-за обледененья дороги. Во всем штате дороги покрыты льдом.