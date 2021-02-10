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На трассе под Винницей в ДТП попали две машины, автобус и четыре фуры

Новина українською → Винница, Среда 10 февраля 2021 11:34
На трассе под Винницей в ДТП попали две машины, автобус и четыре фуры Фото: ДТП под Винницей (vn.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На дороге под Винницей произошло массовая авария с участием пассажирского автобуса, фур и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Сообщается, что около 08:00 на трассе государственного значения М12 возле села Лукашевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса международного сообщения, четырех грузовиков и двух легковушек. В результате аварии никто не пострадал.

"На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП", - говорится в сообщении.

Причины аварии пока не сообщаются.

Напомним, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

До этого в начале недели в Киеве произошло 248 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада. Кроме того, столицу Украины закрывали для грузовиков, чтобы минимизировать пробки.

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