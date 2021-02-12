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Масштабне ДТП в Техасі: постраждали більше 60 людей

Автор: Андрій Козловський

У США на автомагістралі штату Техас, де зіткнулися понад 130 автомобілів, збільшилася кількість постраждалих і загиблих. Трасу перекрили в обох напрямках.

Про це повідомляє Dallas Morning News.

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Як повідомляється, в американському місті Форт-Ворт, у Техасі в ході масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули як мінімум шість осіб і ще 65 постраждали. Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.

Очікується, що кількість постраждалих буде рости, оскільки все більше людей звертаються за допомогою. Також наголошується, що аварія на трасі сталася через обледеніння дороги. У всьому штаті дороги покриті льодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 36 постраждалих.

Також РБА-Україна писало, що на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

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