В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые
В Соединенных Штатах на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.
Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошел в северо-восточной части штата Техас. На магистрали столкнулись как грузовики, так и легковые автомобили.
В результате происшествия госпитализировано 36 человек с различной степенью травм.
A "mass casualty incident" is unfolding on Interstate 35W just north of downtown Fort Worth, where dozens of vehicles collided and left drivers trapped, firefighters say.— NBC DFW (@NBCDFW) February 11, 2021
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Пожарные команды работают на месте событий, пытаясь найти и спасти жертв среди обломков. Спасатели используют спецтехнику, чтобы освободить людей из автомобилей.
Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.
#DFW Texas pic.twitter.com/yeP5VlCWU4— marlene (@Septembers_Song) February 11, 2021
Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги покрыты льдом.
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
Напомним, на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.