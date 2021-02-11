ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые

Новина українською → Техас, Четверг 11 февраля 2021 21:41
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые Фото: место происшествия (twitter.com/BreakingChesky)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.

Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в северо-восточной части штата Техас. На магистрали столкнулись как грузовики, так и легковые автомобили.

В результате происшествия госпитализировано 36 человек с различной степенью травм.

Пожарные команды работают на месте событий, пытаясь найти и спасти жертв среди обломков. Спасатели используют спецтехнику, чтобы освободить людей из автомобилей.

Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.

Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги покрыты льдом.

Фото: место происшествия (twitter.com/BreakingChesky)

Напомним, на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки ДТП
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок