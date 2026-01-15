Масштабний збій у грецьких аеропортах спричинили старі системи зв'язку

Збій радіозв’язку тривалістю 8 годин в аеропортах Греції минулого тижня був частково спричинений застарілою системою зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За висновками урядової слідчої комісії, проблеми виникли через розходження у синхронізації обладнання та порушення зв’язку між вежами аеропортів і літаками.

Міністерство транспорту Греції заявило, що системи відповідають стандартам ЄС, але вже запроваджено план модернізації, який мають завершити до 2028 року.

Профспілки авіаційників, які роками закликали до оновлення обладнання, назвали звіт "повним підтвердженням" своїх тривог щодо безпеки під час туристичного буму.

У звіті наголошується, що ключова телекомунікаційна інфраструктура країни потребує модернізації, а грецький провайдер OTE ще з 2019 року попереджав про необхідність оновлення обладнання.

Через інцидент голова Управління цивільної авіації Георгій Саунацос подав у відставку.

Експерти назвали інцидент безпрецедентним для південноєвропейської держави.