Масштабний збій у грецьких аеропортах спричинили старі системи зв'язку

Греція, Четвер 15 січня 2026 03:10
Масштабний збій у грецьких аеропортах спричинили старі системи зв'язку Ілюстративне фото: люди в аеропорту в очікуванні рейсу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Збій радіозв’язку тривалістю 8 годин в аеропортах Греції минулого тижня був частково спричинений застарілою системою зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За висновками урядової слідчої комісії, проблеми виникли через розходження у синхронізації обладнання та порушення зв’язку між вежами аеропортів і літаками.

Міністерство транспорту Греції заявило, що системи відповідають стандартам ЄС, але вже запроваджено план модернізації, який мають завершити до 2028 року.

Профспілки авіаційників, які роками закликали до оновлення обладнання, назвали звіт "повним підтвердженням" своїх тривог щодо безпеки під час туристичного буму.

У звіті наголошується, що ключова телекомунікаційна інфраструктура країни потребує модернізації, а грецький провайдер OTE ще з 2019 року попереджав про необхідність оновлення обладнання.

Через інцидент голова Управління цивільної авіації Георгій Саунацос подав у відставку.

Експерти назвали інцидент безпрецедентним для південноєвропейської держави.

Що сталось у Греції

Як повідомлялось, 4 січня авіадиспетчери втратили зв’язок із більшістю літаків, включно з десятками рейсів, що прямували до аеропортів Греції.

Попередньо йшлося про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.

У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі.

Перебої із GPS-сигналами у країнах Європи

Раніше повідомлялося про перебої з GPS-сигналом у північній частині Європи, які, за попередніми даними, могли бути спричинені використанням Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградській області.

Згодом фіксувалися значні рівні глушіння GPS у північній і східній частинах Польщі, включно з Варшавою та на південь до міста Лодзь.

В Естонії офіційно заявили, що Росія відповідає за перебої з GPS у регіоні Балтійського моря, що підтверджує занепокоєння сусідніх країн щодо безпеки навігаційних систем.

