ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси

Греція, Неділя 04 січня 2026 14:50
UA EN RU
У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси Ілюстративне фото: у Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Греції сталися перебої в роботі авіасполучення через проблеми з радіочастотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

За даними видання, інформація про збій з’явилася наприкінці ранку. Попередньо йдеться про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.

У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі. Частину пасажирів рейсів, що готувалися до вильоту, висадили з літаків і попросили очікувати подальших повідомлень.

Близько 13:00 за місцевим часом було оголошено про часткове усунення проблеми та поступове відновлення відправлення затриманих рейсів.

Причини технічного збою наразі не встановлені, відповідні служби проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над північною частиною Європи фіксуються збої сигналу GPS. Ймовірною причиною називали використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.

Згодом фіксувався дуже високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь. Ба більше в Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Авіасполучення
Новини
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем