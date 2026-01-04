У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси

У Греції сталися перебої в роботі авіасполучення через проблеми з радіочастотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

За даними видання, інформація про збій з’явилася наприкінці ранку. Попередньо йдеться про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.

У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі. Частину пасажирів рейсів, що готувалися до вильоту, висадили з літаків і попросили очікувати подальших повідомлень.

Близько 13:00 за місцевим часом було оголошено про часткове усунення проблеми та поступове відновлення відправлення затриманих рейсів.

Причини технічного збою наразі не встановлені, відповідні служби проводять розслідування.