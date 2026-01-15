Масштабный сбой в греческих аэропортах вызвали старые системы связи
Сбой радиосвязи продолжительностью 8 часов в аэропортах Греции на прошлой неделе был частично вызван устаревшей системой связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно выводам правительственной следственной комиссии, проблемы возникли из-за различий в синхронизации оборудования и нарушения связи между башнями аэропортов и самолетами.
Министерство транспорта Греции заявило, что системы соответствуют стандартам ЕС, но уже введен план модернизации, который должны завершить до 2028 года.
Профсоюзы авиационщиков, которые годами призывали к обновлению оборудования, назвали отчет "полным подтверждением" своих тревог относительно безопасности во время туристического бума.
В отчете отмечается, что ключевая телекоммуникационная инфраструктура страны нуждается в модернизации, а греческий провайдер OTE еще с 2019 года предупреждал о необходимости обновления оборудования.
Из-за инцидента глава Управления гражданской авиации Георгий Саунацос подал в отставку.
Эксперты назвали инцидент беспрецедентным для южноевропейского государства.
Что произошло в Греции
Как сообщалось, 4 января авиадиспетчеры потеряли связь с большинством самолетов, включая десятки рейсов, направлявшихся в аэропорты Греции.
Предварительно речь шла об отказе радиочастот диспетчерского центра управления авиадвижением вблизи Афин. Именно этот центр играет ключевую роль в коммуникации с пилотами всех самолетов, входящих в воздушное пространство страны.
В связи с инцидентом власти временно приостановили отправку рейсов из греческих аэропортов и сосредоточились на безопасной посадке самолетов, которые уже находились в воздухе.
Перебои с GPS-сигналами в странах Европы
Ранее сообщалось о перебоях с GPS-сигналом в северной части Европы, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны использованием Россией базы радиоэлектронной борьбы в Калининградской области.
Впоследствии фиксировались значительные уровни глушения GPS в северной и восточной частях Польши, включая Варшаву и на юг до города Лодзь.
В Эстонии официально заявили, что Россия отвечает за перебои с GPS в регионе Балтийского моря, что подтверждает обеспокоенность соседних стран относительно безопасности навигационных систем.