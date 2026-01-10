Масштабный удар РФ по энергетике: что сейчас со светом в Киеве и на Днепропетровщине

В результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине и в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК .

По информации Минэнерго, ночью враг в очередной раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов в Днепропетровской области были обесточены более 130 тысяч потребителей.

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки. За минувшие сутки энергетикам удалось вернуть свет более чем 350 тысячам потребителей в столице.

В то же время на Киевщине до сих пор без электроэнергии остаются около 10 тысяч потребителей, преимущественно в Броварском районе.

Отключения в Киеве: где действуют аварийные графики

Из-за повреждения электросетей:

на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения;

на правобережье столицы применяются графики почасовых отключений.

В большинстве регионов Украины сейчас действуют вынужденные ограничения - графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию советуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Прифронтовые регионы: самая сложная ситуация

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Там восстановление электроснабжения существенно затруднено из-за постоянных боевых действий.

Аварийно-восстановительные работы по всей стране продолжаются круглосуточно - энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Днепропетровская область: более 100 тысяч семей без света

По данным ДТЭК, из-за ночной атаки без электроснабжения временно остались около 100 тысяч семей в Днепропетровской области.

В частности, без света оказались:

часть жителей левого берега Днепра;

Саксаганский район Кривого Рога;

часть Покровского района города.

Энергетики начали восстановительные работы сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.

По состоянию на 09:00 в городе Днепр уже запитали почти 17 тысяч домов. Работы по восстановлению электроснабжения на Днепропетровщине продолжаются.