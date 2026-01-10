ua en ru
Масштабный удар РФ по энергетике: что сейчас со светом в Киеве и на Днепропетровщине

Украина, Суббота 10 января 2026 10:30
Масштабный удар РФ по энергетике: что сейчас со светом в Киеве и на Днепропетровщине Иллюстративное фото: после ударов РФ ситуация в энергосистеме остается сложной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине и в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК.

По информации Минэнерго, ночью враг в очередной раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов в Днепропетровской области были обесточены более 130 тысяч потребителей.

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки. За минувшие сутки энергетикам удалось вернуть свет более чем 350 тысячам потребителей в столице.

В то же время на Киевщине до сих пор без электроэнергии остаются около 10 тысяч потребителей, преимущественно в Броварском районе.

Отключения в Киеве: где действуют аварийные графики

Из-за повреждения электросетей:

  • на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения;
  • на правобережье столицы применяются графики почасовых отключений.

В большинстве регионов Украины сейчас действуют вынужденные ограничения - графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию советуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Прифронтовые регионы: самая сложная ситуация

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Там восстановление электроснабжения существенно затруднено из-за постоянных боевых действий.

Аварийно-восстановительные работы по всей стране продолжаются круглосуточно - энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Днепропетровская область: более 100 тысяч семей без света

По данным ДТЭК, из-за ночной атаки без электроснабжения временно остались около 100 тысяч семей в Днепропетровской области.

В частности, без света оказались:

  • часть жителей левого берега Днепра;
  • Саксаганский район Кривого Рога;
  • часть Покровского района города.

Энергетики начали восстановительные работы сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.

По состоянию на 09:00 в городе Днепр уже запитали почти 17 тысяч домов. Работы по восстановлению электроснабжения на Днепропетровщине продолжаются.

Обстрелы Украины

В ночь на субботу, 10 января, российские войска снова атаковали Кривой Рог, нанеся удары по ряду объектов инфраструктуры.

Из-за обстрелов без электроснабжения остались отдельные микрорайоны Саксаганского и часть Покровского района. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановительные работы. В результате атаки ранения получили два человека, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 9 января Россия осуществила масштабный удар по Киеву и области, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые "Калибры". По данным Воздушных сил, столицу атаковали с разных направлений.

В Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, пострадало также посольство Катара. В результате атаки погибли четыре человека, еще 25 получили ранения.

Из-за массированного обстрела и перегрузки сетей в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

