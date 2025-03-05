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Масштабні руйнування, жертва і пожежі: показані наслідки масованої атаки на Одеську область

Одеса, Середа 05 березня 2025 02:08
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Масштабні руйнування, жертва і пожежі: показані наслідки масованої атаки на Одеську область Фото: наслідки повітярного удару РФ по Одеській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російської повітряної атаки на Одеську область, завданої ворогом ввечері напередодні, у регіоні фіксуються руйнування та пожежі, постраждала критична та цивільна інфраструктура, відомо про загиблого. Надзвичайники показали карди наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили у Службі, Одеська область зазнала масованого удару.

В результаті повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників та ракетного озброєння у регіоні фіксуються "масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура".

"Наразі відомо про 1 загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону", - передали в ДСНС.

Надзвичайники додали, що понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки чергового терору з боку російських загарбників.

"Інформація щодо поранених уточнюється", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Російська повітряна атака на Одесу та область

Нагадаємо, 4 березня ввечері у кількох областей України оголосили повітряну тривогу на тлі загрозу дронової атаки з боку російських окупантів.

Місцева влада попереджала про загрозу масованої атаки безпілотників на Одесу та область.

Пізніше стало відомо, що в Одесі через російські удари по критичній інфраструктурі частина міста залишились без світла, води та тепла.

Як розповіли в ОВА, в передмісті Одеси уламками збитих російських дронів були пошкоджені приватні будинки, там сталися займання.

Також ворог атакував балістикою Білгород-Дністровський район - там ракета противника влучила у порожній санаторій, будівля була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше керівник Одеської ОВА поінформував, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка - він помер внаслідок осколкових поранень.

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Одеса Пожежа Атака дронів
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