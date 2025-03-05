Масштабные разрушения, жертва и пожары: показаны последствия атаки на Одесскую область

В результате российской воздушной атаки на Одесскую область, нанесенной врагом вечером накануне, в регионе фиксируются разрушения и пожары, пострадала критическая и гражданская инфраструктура, известно о погибшем. Чрезвычайники показали карды последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Как отметили в Службе, Одесская область подверглась массированному удару.

В результате воздушной атаки с применением ударных беспилотников и ракетного вооружения в регионе фиксируются "масштабные разрушения, пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура".

"Известно об 1 погибшем человеке в результате массированного удара по региону", - передали в ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что более 60 спасателей ликвидировали последствия очередного террора со стороны российских захватчиков.

"Информация о раненых уточняется", - говорится в сообщении спасателей.

Российская воздушная атака на Одессу и область

Напомним, 4 марта вечером в нескольких областей Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы дроновой атаки со стороны российских оккупантов.

Местные власти предупреждали об угрозе массированной атаки беспилотников на Одессу и область.

Позже стало известно, что в Одессе из-за российских ударов по критической инфраструктуре часть города остались без света, воды и тепла.

Как рассказали в ОВА, в пригороде Одессы обломками сбитых российских дронов были повреждены частные дома, там произошли возгорания.

Также враг атаковал баллистикой Белгород-Днестровский район - там ракета противника попала в пустой санаторий, здание было почти полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.

Позже руководитель Одесской ОВА сообщил, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб 77-летний житель села Лиманка - он умер в результате осколочных ранений.