Масштабні розкрадання у Держрезерві: затримано ексдиректора та його спільників

Суть схеми

За результатами спільних заходів СБУ та поліції на Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву та п’ятьох його спільників. Їх підозрюють у привласненні 36 млн бюджетних гривень.

Розслідування встановило, що зловмисники, діючи у складі злочинної організації, "заробляли" на незаконній здачі в оренду складів державного підприємства.

Для реалізації схеми організатор, який донедавна займав керівну посаду, створив мережу підконтрольних фірм через свого знайомого-посередника.

Після реєстрації цих структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.

Надалі ділки здавали ці ж ангари в суборенду бізнесу вже за ринковими цінами.

Отриману різницю учасники злочинної організації виводили "у тінь" через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між собою.

Розкішне життя на державні кошти

Щомісяця зловмисники отримували від 1 до 4 млн грн нелегальних доходів. Ці кошти фігуранти витрачали на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу. Аби приховати злочин, до звітної документації вносили недостовірні відомості.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи затриманих вилучили смартфони, комп’ютери та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Що загрожує

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією);

ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна у за особливо великих розмірах).

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ та Нацполіція викрили злочинну організацію, яка розкрадала кошти Держрезерву України (ssu.gov.ua)