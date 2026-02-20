Масштабные хищения в Госрезерве: задержан экс-директор и его сообщники

В Украине разоблачили масштабную схему хищения средств в системе Госагентства по управлению резервами. Правоохранители задержали бывшего гендиректора и его сообщников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Читайте также: Разворовали миллиарды на некачественных минах: ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему
По результатам совместных мероприятий СБУ и полиции на Киевщине задержан бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пять его сообщников. Их подозревают в присвоении 36 млн бюджетных гривен.
Расследование установило, что злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия.
Для реализации схемы организатор, который до недавнего времени занимал руководящую должность, создал сеть подконтрольных фирм через своего знакомого-посредника.
После регистрации этих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.
В дальнейшем дельцы сдавали эти же ангары в субаренду бизнесу уже по рыночным ценам.
Полученную разницу участники преступной организации выводили "в тень" через аффилированные компании, обналичивали и распределяли между собой.
Ежемесячно злоумышленники получали от 1 до 4 млн грн нелегальных доходов. Эти средства фигуранты тратили на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса. Чтобы скрыть преступление, в отчетную документацию вносили недостоверные сведения.
Во время обысков по месту жительства и работы задержанных изъяли смартфоны, компьютеры и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Сейчас всем шести фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, которая разворовывала средства Госрезерва Украины (ssu.gov.ua)
