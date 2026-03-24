Масштабні обстріли України вдарили по енергетиці Молдови: що відомо

Увечері 23 березня через удари Росії по Україні відключилась транскордонна лінія електропередачі, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії. Ситуація залишається нестабільною.
Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Приблизно після 19:00 відключилась лінія Ісакча - Вулканешті - важливий елемент регіональної енергосистеми. Це підтверджують дані Moldelectrica (оператора передавальної електромережі в Молдові).
"Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії Ісакча - Вулканешти, яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми", - повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями Молдови.
Президентка Мая Санду підтвердила наслідки атаки.
"Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія", - написала вона у своєму X.
Мер Кишинева Іон Чебан також закликав мешканців економити електроенергію та засудив агресію Росії.
Прем'єр-міністр країни Александр Мунтяну заявив в Х, що відключення лінії електропередач поставило під загрозу енергетичну стабільність Молдови.
"Альтернативні маршрути постачання існують для запобігання перебоям, але ситуація залишається нестабільною", - додав він.
Нагадаємо, це не перший збій в енергосистемі Молдови через ситуацію в Україні.
Наприкінці січня в країні стався частковий блекаут через обстріли Росії.Тоді на лінії 400 кВ "Ісакча - Вулканешти - МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що спровокувало аварійний збій.
Після того в мережі поширили чутки, що якщо після обстрілів України зникло світло в сусідній країні, значить ми нібито продаємо електрику за кордон. У ДТЕК спростували ці заяви і пояснили, що насправді відбувається.