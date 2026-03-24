Масштабні обстріли України вдарили по енергетиці Молдови: що відомо

Що сталося

Приблизно після 19:00 відключилась лінія Ісакча - Вулканешті - важливий елемент регіональної енергосистеми. Це підтверджують дані Moldelectrica (оператора передавальної електромережі в Молдові).

"Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії Ісакча - Вулканешти, яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми", - повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями Молдови.

Президентка Мая Санду підтвердила наслідки атаки.

"Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія", - написала вона у своєму X.

Мер Кишинева Іон Чебан також закликав мешканців економити електроенергію та засудив агресію Росії.

Прем'єр-міністр країни Александр Мунтяну заявив в Х, що відключення лінії електропередач поставило під загрозу енергетичну стабільність Молдови.

"Альтернативні маршрути постачання існують для запобігання перебоям, але ситуація залишається нестабільною", - додав він.