RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Масштабные обстрелы Украины ударили по энергетике Молдовы: что известно

11:40 24.03.2026 Вт
2 мин
Власти называют ситуацию "очень сложной"
aimg Елена Чупровская
Фото: власти Молдовы просят жителей экономить электричество из-за обстрелов РФ (Getty Images)

Вечером 23 марта из-за ударов России по Украине отключилась трансграничная линия электропередачи, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. Ситуация остается нестабильной.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Читайте также: Погода или диверсия. Почему из-за "каскадных отключений" пропал свет в Украине и Молдове

Что случилось

Примерно после 19:00 отключилась линия Исакча - Вулканешти - важный элемент региональной энергосистемы. Это подтверждают данные Moldelectrica (оператора передающей электросети в Молдове).

"В результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии Исакча - Вулканешты, которая является важным элементом региональной и национальной энергосистемы", - сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями Молдовы.

Президент Майя Санду подтвердила последствия атаки.

"Ночью в результате ударов было прервано ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой. Альтернативные маршруты уже налажены, но ситуация остается нестабильной. Ответственность за это несет исключительно Россия", - написала она в своем X.

Мэр Кишинева Ион Чебан также призвал жителей экономить электроэнергию и осудил агрессию России.

Премьер-министр страны Александр Мунтяну заявил в Х, что отключение линии электропередач поставило под угрозу энергетическую стабильность Молдовы.

"Альтернативные маршруты поставки существуют для предотвращения перебоев, но ситуация остается нестабильной", - добавил он.

Напомним, это не первый сбой в энергосистеме Молдовы из-за ситуации в Украине.

В конце января в стране произошел частичный блэкаут из-за обстрелов России,тогда на линии 400 кВ "Исакча - Вулканешты - МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что спровоцировало аварийный сбой.

После того в сети распространили слухи, что если после обстрелов Украины пропал свет в соседней стране, значит мы якобы продаем электричество за границу. В ДТЭК опровергли эти заявления и объяснили, что на самом деле происходит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
