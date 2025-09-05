Масштабна пожежа на Сумщині: РФ вдарила по інфраструктурі й повторно по рятувальниках

"Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Вогнеборці не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані", - зазначили у ДСНС.

Також повідомляється, що через атаку росіян Сумської громади загорілися нежитлові будівлі, співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.