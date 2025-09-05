Масштабный пожар на Сумщине: РФ ударила по инфраструктуре и повторно по спасателям

"Враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар. Пожарные не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что из-за атаки россиян Сумской общины загорелись нежилые здания, сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.