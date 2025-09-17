UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Масштабна пожежа в п’ятиповерхівці Києва: у КМВА розповіли, чи пов’язано це з обстрілами

Фото: у Києві загорівся дах багатоповерхівки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Савченко Юлія

У Києві вночі полум’я охопило дах житлової п’ятиповерхівки. Вогонь гасили десятки рятувальників, причина займання ще з’ясовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У ніч на 17 вересня о 01:56 рятувальникам надійшло повідомлення про займання на вулиці Ружинській. Вогонь виник на даху п’ятиповерхового житлового будинку.

По прибуттю на місце події пожежники встановили, що загоряння поширилося на площу близько 1500 кв. м.

О 03:40 працівники ДСНС повністю загасили пожежу. У гасінні брали участь 40 рятувальників та 9 одиниць техніки.

За офіційними даними, постраждалих немає.

За словами керівника КМВА Ткаченка, пожежа не має відношення до воєнних загроз.

Також він повідомив, що за адресою вулиця Данила Щербаківського, 58А, де розташована школа №175, розгорнули штаб допомоги. На місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків інциденту та наданням допомоги мешканцям.

 

Фото: нічна пожежа на даху житлового будинку погашена (ДСНС)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 17 вересня в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці. ЗМІ писали, що пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах було видно, що палає дах, ймовірно, п'ятиповерхівки.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавську область атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Також РФ накрила дронами Кіровоградщину - постраждала інфраструктура, з-за чого в регіоні та обласному центрі масові відключення світла.

