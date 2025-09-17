Масштабна пожежа в п’ятиповерхівці Києва: у КМВА розповіли, чи пов’язано це з обстрілами

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 17 вересня в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці. ЗМІ писали, що пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах було видно, що палає дах, ймовірно, п'ятиповерхівки.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавську область атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Також РФ накрила дронами Кіровоградщину - постраждала інфраструктура, з-за чого в регіоні та обласному центрі масові відключення світла.