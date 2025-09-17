ua en ru
РФ масовано била дронами по Кіровоградщині: обласний центр частково без світла, є руйнування

Кіровоградська область, Україна, Середа 17 вересня 2025 07:59
РФ масовано била дронами по Кіровоградщині: обласний центр частково без світла, є руйнування
Автор: Марина Балабан

Внаслідок атаки російської армії по обʼєктах інфраструктури від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram та ДСНС України.

За даними місцевої влади, від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

"Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. Головне - люди живі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - повідомив він.

У ДСНС України додали, що в ніч на 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.

"Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 61 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС", - ідеться у повідомленні.

У ніч на 17 версеня та вранці окупанти завдали ударів по містах України.

У селі Приморському Василівського району Запорізької області внаслідок удару противника за допомогою FPV-дрона по маршрутному автобусу постраждала одна людина.

Крім того, "Шахеди" масовано атакували Черкащину, є наслідки для критичної інфраструктури.

Також була пошкоджена інфрастрктура "Укрзалізниці", через що поїзди затримуються і скасовуються.

