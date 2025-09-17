RU

Масштабный пожар в пятиэтажке Киева: в КГВА рассказали, связано ли это с обстрелами

Фото: в Киеве загорелась крыша многоэтажки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Савченко Юлія

В Киеве ночью пламя охватило крышу жилой пятиэтажки. Огонь тушили десятки спасателей, причина возгорания еще выясняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В ночь на 17 сентября в 01:56 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Ружинской. Огонь возник на крыше пятиэтажного жилого дома.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что возгорание распространилось на площадь около 1500 кв. м.

В 03:40 работники ГСЧС полностью потушили пожар. В тушении участвовали 40 спасателей и 9 единиц техники.

По официальным данным, пострадавших нет.

По словам руководителя КГВА Ткаченко, пожар не имеет отношения к военным угрозам.

Также он сообщил, что по адресу улица Даниила Щербаковского, 58А, где расположена школа №175, развернули штаб помощи. На месте работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента и оказанием помощи жителям.

 

Фото: ночной пожар на крыше жилого дома потушен (ГСЧС)

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 17 сентября в одном из районов Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. СМИ писали, что пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах было видно, что горит крыша, вероятно, пятиэтажки.

Напомним, этой ночью Полтавскую область атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

Также РФ накрыла дронами Кировоградщину - пострадала инфраструктура, из-за чего в регионе и областном центре массовые отключения света.

