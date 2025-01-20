Штраф за куріння в громадських місцях: скільки доведеться заплатити порушникам

Куріння в громадських місцях може стати причиною неприємностей не лише для оточуючих, але й для гаманця самого курця. Закон чітко визначає, де саме курити заборонено, а також розмір штрафів за порушення цих правил.

Про це РБК-Україна дізналося у адвоката Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Андрія Бовкуна.

Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за куріння у заборонених місцях передбачено попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж порушення повториться протягом року після першого штрафу, сума зросте до 70-240 гривень.

Де курити заборонено

Бовкун пояснює, що стаття 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів" визначає місця, де куріння категорично заборонено:

у ліфтах і таксофонах;

у закладах охорони здоров’я (і на їх території);

у навчальних закладах (і на їх території);

на території спортивних і фізкультурних об’єктів;

у кафе, ресторанах, барах;

у приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв;

в офісах, держустановах та органах місцевого самоврядування;

у готелях та гуртожитках;

на дитячих майданчиках;

у під’їздах багатоповерхівок;

у підземних переходах;

у громадському транспорті (включно з таксі);

на вокзалах, станціях та зупинках громадського транспорту;

в аеропортах, крім спеціально обладнаних для цього місць.

Окрім того, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження у конкретних населених пунктах.

Що підпадає під заборону

Адвокат наголошує, що обмеження стосуються не лише традиційних сигарет. До переліку заборонених пристроїв і засобів для куріння входять: