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Штраф за куріння в громадських місцях: скільки доведеться заплатити порушникам

Понеділок 20 січня 2025 12:21
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Штраф за куріння в громадських місцях: скільки доведеться заплатити порушникам Фото: Штраф за куріння у громадських місцях (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Куріння в громадських місцях може стати причиною неприємностей не лише для оточуючих, але й для гаманця самого курця. Закон чітко визначає, де саме курити заборонено, а також розмір штрафів за порушення цих правил.

Про це РБК-Україна дізналося у адвоката Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Андрія Бовкуна.

Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за куріння у заборонених місцях передбачено попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж порушення повториться протягом року після першого штрафу, сума зросте до 70-240 гривень.

Де курити заборонено

Бовкун пояснює, що стаття 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів" визначає місця, де куріння категорично заборонено:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у закладах охорони здоров’я (і на їх території);
  • у навчальних закладах (і на їх території);
  • на території спортивних і фізкультурних об’єктів;
  • у кафе, ресторанах, барах;
  • у приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв;
  • в офісах, держустановах та органах місцевого самоврядування;
  • у готелях та гуртожитках;
  • на дитячих майданчиках;
  • у під’їздах багатоповерхівок;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті (включно з таксі);
  • на вокзалах, станціях та зупинках громадського транспорту;
  • в аеропортах, крім спеціально обладнаних для цього місць.

Окрім того, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження у конкретних населених пунктах.

Що підпадає під заборону

Адвокат наголошує, що обмеження стосуються не лише традиційних сигарет. До переліку заборонених пристроїв і засобів для куріння входять:

  • електронні сигарети;
  • пристрої для нагрівання тютюнових виробів (IQOS, Glo);
  • кальяни;
  • трав’яні суміші для куріння.

Раніше РБК-Україна розповідало, куди звертатися українцям, якщо вони стали свідками порушення. Ми також писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.

Також ми розповідали, що у випадку, коли ваші сусіди курять у під’їзді, ви можете звертатися до поліції. Це можна зробити не лише у випадку, коли йдеться про куріння звичайних цигарок, а й – про електронні сигарети та вейпи.

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