Штраф за куріння в громадських місцях: скільки доведеться заплатити порушникам
Куріння в громадських місцях може стати причиною неприємностей не лише для оточуючих, але й для гаманця самого курця. Закон чітко визначає, де саме курити заборонено, а також розмір штрафів за порушення цих правил.
Про це РБК-Україна дізналося у адвоката Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Андрія Бовкуна.
Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за куріння у заборонених місцях передбачено попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж порушення повториться протягом року після першого штрафу, сума зросте до 70-240 гривень.
Де курити заборонено
Бовкун пояснює, що стаття 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів" визначає місця, де куріння категорично заборонено:
- у ліфтах і таксофонах;
- у закладах охорони здоров’я (і на їх території);
- у навчальних закладах (і на їх території);
- на території спортивних і фізкультурних об’єктів;
- у кафе, ресторанах, барах;
- у приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв;
- в офісах, держустановах та органах місцевого самоврядування;
- у готелях та гуртожитках;
- на дитячих майданчиках;
- у під’їздах багатоповерхівок;
- у підземних переходах;
- у громадському транспорті (включно з таксі);
- на вокзалах, станціях та зупинках громадського транспорту;
- в аеропортах, крім спеціально обладнаних для цього місць.
Окрім того, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження у конкретних населених пунктах.
Що підпадає під заборону
Адвокат наголошує, що обмеження стосуються не лише традиційних сигарет. До переліку заборонених пристроїв і засобів для куріння входять:
- електронні сигарети;
- пристрої для нагрівання тютюнових виробів (IQOS, Glo);
- кальяни;
- трав’яні суміші для куріння.
Раніше РБК-Україна розповідало, куди звертатися українцям, якщо вони стали свідками порушення. Ми також писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.
Також ми розповідали, що у випадку, коли ваші сусіди курять у під’їзді, ви можете звертатися до поліції. Це можна зробити не лише у випадку, коли йдеться про куріння звичайних цигарок, а й – про електронні сигарети та вейпи.
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