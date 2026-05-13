Масштабная облава на вейпы: БЭБ провело обыски в 12 регионах Украины

Бюро экономической безопасности провело масштабную операцию по пресечению нелегального оборота вейпов. Она состоялась в 12 регионах совместно с Нацполицией Украины, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского

"Одна из многих (операций - ред.), которые Бюро экономической безопасности Украины провело в последнее время в этом сегменте. Подпольные цеха, контрафакт, нелегальные точки продажи - мы системно выявляем и прекращаем их деятельность", - написал он.

При этом глава БЭБ отметил, что "уже завтра" могут появиться новые схемы нелегального оборота вейпов, "потому что пока государство преимущественно борется с последствиями, а не с причинами".

"Рынок вейпов давно требует жесткого и понятного законодательного регулирования, прозрачных правил и реальных условий для ведения бизнеса "в белую" или же существенного усиления уголовной ответственности за нелегальное производство и продажу", - подчеркнул Цывинский.

Напомним, в Украине также действуют ограничения на курение в общественных местах - в частности в учебных заведениях, больницах, заведениях питания, на детских площадках, в подъездах и общественном транспорте. Нарушение карается штрафами. Запрет распространяется как на традиционные сигареты, так и на электронные устройства, кальяны и травяные смеси.

Как мы писали ранее, в Великобритании приняли закон, который запрещает брендирование, рекламу и продвижение электронных сигарет и никотиновых продуктов, ориентированных на детей. В то же время часть представителей вейп-индустрии предостерегает, что чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект - заставить бывших курильщиков, которые перешли на вейпинг, вернуться к табаку.