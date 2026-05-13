ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Белая экономика

Масштабная облава на вейпы: БЭБ провело обыски в 12 регионах Украины

13:26 13.05.2026 Ср
2 мин
Речь идет о большой операции против тех, кто годами работает в "тени"
aimg Мария Кучерявец
Масштабная облава на вейпы: БЭБ провело обыски в 12 регионах Украины Фото: БЭБ заявило о масштабной операции по пресечению нелегального оборота вейпов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Бюро экономической безопасности провело масштабную операцию по пресечению нелегального оборота вейпов. Она состоялась в 12 регионах совместно с Нацполицией Украины, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского

Читайте также: Вредит не только здоровью, но и кошельку: где лучше не курить, чтобы не нарваться на штраф

"Одна из многих (операций - ред.), которые Бюро экономической безопасности Украины провело в последнее время в этом сегменте. Подпольные цеха, контрафакт, нелегальные точки продажи - мы системно выявляем и прекращаем их деятельность", - написал он.

При этом глава БЭБ отметил, что "уже завтра" могут появиться новые схемы нелегального оборота вейпов, "потому что пока государство преимущественно борется с последствиями, а не с причинами".

"Рынок вейпов давно требует жесткого и понятного законодательного регулирования, прозрачных правил и реальных условий для ведения бизнеса "в белую" или же существенного усиления уголовной ответственности за нелегальное производство и продажу", - подчеркнул Цывинский.

Борьба против вейпов

Напомним, в Украине также действуют ограничения на курение в общественных местах - в частности в учебных заведениях, больницах, заведениях питания, на детских площадках, в подъездах и общественном транспорте. Нарушение карается штрафами. Запрет распространяется как на традиционные сигареты, так и на электронные устройства, кальяны и травяные смеси.

Как мы писали ранее, в Великобритании приняли закон, который запрещает брендирование, рекламу и продвижение электронных сигарет и никотиновых продуктов, ориентированных на детей. В то же время часть представителей вейп-индустрии предостерегает, что чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект - заставить бывших курильщиков, которые перешли на вейпинг, вернуться к табаку.

В целом европейские страны ужесточают политику в отношении курения. В частности, в июле 2025 года Франция ввела запрет на курение в ряде общественных мест - на пляжах, в парках, возле школ, библиотек, бассейнов и остановок общественного транспорта. За нарушение предусмотрены штрафы до 700 евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бюро экономической безопасности Вейпы
Новости
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес