Франція заборонила куріння на пляжах і в парках: штрафи до 700 євро

У Франції набрала чинності нова заборона на куріння в громадських місцях - відтепер палити на пляжах, у парках, біля шкіл, бібліотек, басейнів і автобусних зупинок заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Заборона діє вже з неділі, 29 червня, одразу після публікації відповідного документа в офіційному урядовому віснику. Цей крок спрямований на захист дітей від пасивного куріння, особливо напередодні літніх канікул.

Порушників чекатиме штраф - 135 євро, а в окремих випадках сума може зрости до 700 євро.

"Тютюн має зникнути з місць, де є діти. Парк, пляж, школа - це простори для гри, навчання й дихання. Не для куріння", - заявила міністерка охорони здоров’я та у справах сім’ї Катрін Вотрен.

Це черговий крок до реалізації урядової мети - створити "покоління без тютюну" до 2032 року.

Що саме заборонено

У Франції із 29 червня заборонено:

куріння на пляжах і в парках;

паління в межах 10 метрів від шкіл, басейнів, бібліотек;

курити на автобусних зупинках.

Однак нові правила не охоплюють тераси кафе та ресторанів, що викликало критику серед активістів, які борються з тютюнокурінням. Також заборона не поширюється на електронні сигарети, хоча експерти попереджають, що їхні смаки часто приваблюють молодь.

Попри це, за даними опитувань, 62% французів підтримують обмеження на куріння у громадських місцях. За офіційною статистикою, у Франції через пасивне куріння щороку помирає від 3 до 5 тисяч людей. Загалом тютюн вбиває близько 75 тисяч французів щороку.

За даними Національного агентства з питань залежностей, частка курців у Франції є найнижчою з 2000 року - у 2023-му щоденно палили менше чверті дорослих у віці від 18 до 75 років.