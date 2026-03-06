ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф

07:30 06.03.2026 Пт
2 хв
Під заборону в громадських місцях підпадають навіть електронні сигарети
aimg Ірина Костенко
Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф За паління у невідповідних місцях в Україні передбачені штрафи (фото ілюстративне: Getty Images)

Звичка курити у громадських місцях може стати неприємним ударом по гаманцю. Щоб уникнути штрафів потрібно пам'ятати: список заборонених зон ширший, ніж здається, а обмеження стосуються не лише "класичних" цигарок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Читайте також: 86% споживачів нікотину починали зі звичайних сигарет: статистика вражає

Що підпадає під заборону куріння

Правоохоронці нагадали, що про заборону куріння в Україні йдеться у відповідному законі.

Він має назву "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Відповідно до статті 13 цього ЗУ, сьогодні у громадських місцях заборонене куріння:

  • тютюнових виробів;
  • електронних сигарет;
  • пристроїв для нагрівання тютюну;
  • кальянів.

Де саме курити в Україні заборонено

У прес-службі поліції повідомили, що згідно з цією ж статтею закону, куріння в Україні заборонене в таких зонах (які вважаються громадським місцем):

  • у ліфтах;
  • у таксофонах;
  • на вокзалах;
  • на станціях і зупинках громадського транспорту;
  • у закладах охорони здоров'я;
  • у закладах освіти;
  • у спортивних закладах;
  • у приміщеннях закладів харчування;
  • у приміщеннях закладів культури;
  • у державних установах і організаціях;
  • у готелях;
  • у гуртожитках;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті;
  • у таксі.

Які штрафи світять українцям за порушення

Громадянам розповіли, що за куріння у заборонених місцях в Україні передбачена відповідальність за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

  • або попередження;
  • або штраф від 51 до 170 гривень.

Якщо ж було зафіксоване повторне таке порушення впродовж року - заплатиться доведеться вже більше:

  • від 170 гривень;
  • до 340 гривень.

Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штрафПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Насамкінець українців у поліції закликали:

  • бути свідомими;
  • поважати право інших на чисте повітря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та пояснювали, чи продаватимуть тепер вейпи та електронки.

При цьому повідомлялось, що у 2025 році тютюнова галузь забезпечила 7% усіх податків у бюджет.

Читайте також, який штраф за продаж цигарок чи алкоголю неповнолітнім можуть виписати в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Цигарки Правила поведінки Штрафи Паління
Новини
США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину
США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні