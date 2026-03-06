Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф

Звичка курити у громадських місцях може стати неприємним ударом по гаманцю. Щоб уникнути штрафів потрібно пам'ятати: список заборонених зон ширший, ніж здається, а обмеження стосуються не лише "класичних" цигарок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Що підпадає під заборону куріння

Правоохоронці нагадали, що про заборону куріння в Україні йдеться у відповідному законі.

Він має назву "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Відповідно до статті 13 цього ЗУ, сьогодні у громадських місцях заборонене куріння:

тютюнових виробів;

електронних сигарет;

пристроїв для нагрівання тютюну;

кальянів.

Де саме курити в Україні заборонено

У прес-службі поліції повідомили, що згідно з цією ж статтею закону, куріння в Україні заборонене в таких зонах (які вважаються громадським місцем):

у ліфтах;

у таксофонах;

на вокзалах;

на станціях і зупинках громадського транспорту;

у закладах охорони здоров'я;

у закладах освіти;

у спортивних закладах;

у приміщеннях закладів харчування;

у приміщеннях закладів культури;

у державних установах і організаціях;

у готелях;

у гуртожитках;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті;

у таксі.

Які штрафи світять українцям за порушення

Громадянам розповіли, що за куріння у заборонених місцях в Україні передбачена відповідальність за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

або попередження;

або штраф від 51 до 170 гривень.

Якщо ж було зафіксоване повторне таке порушення впродовж року - заплатиться доведеться вже більше:

від 170 гривень;

до 340 гривень.

Насамкінець українців у поліції закликали: