Шкодить не лише здоров'ю, але й гаманцю: де краще не палити, щоб не нарватись на штраф
Звичка курити у громадських місцях може стати неприємним ударом по гаманцю. Щоб уникнути штрафів потрібно пам'ятати: список заборонених зон ширший, ніж здається, а обмеження стосуються не лише "класичних" цигарок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Що підпадає під заборону куріння
Правоохоронці нагадали, що про заборону куріння в Україні йдеться у відповідному законі.
Він має назву "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Відповідно до статті 13 цього ЗУ, сьогодні у громадських місцях заборонене куріння:
- тютюнових виробів;
- електронних сигарет;
- пристроїв для нагрівання тютюну;
- кальянів.
Де саме курити в Україні заборонено
У прес-службі поліції повідомили, що згідно з цією ж статтею закону, куріння в Україні заборонене в таких зонах (які вважаються громадським місцем):
- у ліфтах;
- у таксофонах;
- на вокзалах;
- на станціях і зупинках громадського транспорту;
- у закладах охорони здоров'я;
- у закладах освіти;
- у спортивних закладах;
- у приміщеннях закладів харчування;
- у приміщеннях закладів культури;
- у державних установах і організаціях;
- у готелях;
- у гуртожитках;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у громадському транспорті;
- у таксі.
Які штрафи світять українцям за порушення
Громадянам розповіли, що за куріння у заборонених місцях в Україні передбачена відповідальність за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):
- або попередження;
- або штраф від 51 до 170 гривень.
Якщо ж було зафіксоване повторне таке порушення впродовж року - заплатиться доведеться вже більше:
- від 170 гривень;
- до 340 гривень.
Насамкінець українців у поліції закликали:
- бути свідомими;
- поважати право інших на чисте повітря.
