Масштабна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла, ДСНС уточнила наслідки (фото)

Надзвичайники розповіли, що у місті внаслідок масованої дронової атаки з боку російських окупантів були пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

"На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані", - передали у Службі.

У ДСНС також поінформували, що у місцях влучань спалахнули пожежі, які "оперативно ліквідували вогнеборці, спільно з добровольцями та Національною гвардією".

"В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб", - передали надзвичайники.

Крім того, у ДСНС оприлюднили в мережі кадри ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на Одесу.

Рятувальники додали, що на місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Масований дроновий удар по Одесі

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи на тлі інтенсивної ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Як стало відомо пізніше, в Одесі після обстрілу фіксуються значні пошкодження цивільної інфраструктури, а також спалахнули пожежі. В ОВА тоді розповіли, що в Одесі "багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків".

Згодом в ОВА поінформували, що в результаті дронової атаки в Одесі загинули дві людини, ще п'ять осіб отримали поранення. Крім того, через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, супермаркет, школа.