Масштабная атака на Одессу: число пострадавших возросло, ГСЧС уточнила последствия (фото)

Чрезвычайники рассказали, что в городе в результате массированной дроновой атаки со стороны российских оккупантов были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

"К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы", - передали в Службе.

В ГСЧС также проинформировали, что в местах попаданий вспыхнули пожары, которые "оперативно ликвидировали пожарные, совместно с добровольцами и национальной гвардией".

"В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек", - передали чрезвычайники.

Кроме того, в ГСЧС обнародовали в сети кадры по ликвидации последствий вражеской воздушной атаки на Одессу.

Спасатели добавили, что на местах работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Массированный дроновой удар по Одессе

Как сообщалось ранее, поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы на фоне интенсивной вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.

Как стало известно позже, в Одессе после обстрелов фиксируются значительные повреждения гражданской инфраструктуры, а также вспыхнули пожары. В ОВА тогда рассказали, что в Одессе "много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов".

Впоследствии в ОВА проинформировали, что в результате дроновой атаки в Одессе погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Кроме того, из-за обстрела были повреждены многоэтажки, супермаркет, школа.