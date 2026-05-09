Масштаби пожежі у Зоні відчуження зросли через потужний вітер та засуху, - ДСНС

У Зоні відчуження масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

У відомстві наголошують, що на цей час ситуація повністю контрольована .

До гасіння залучено значні ресурси рятувальних підрозділів. Зокрема, загальна кількість особового складу становить 374 особи, безпосередньо від ДСНС на місці працюють 253 рятувальники.

Наразі триває активна ліквідація осередків займання . Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони.

Як зазначили в ДСНС, станом на 17:00 вогонь пройшов площу у 1200 га .

Ситуація з лісовими пожежами

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства України з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. У МВС також оцінили ситуацію та повідомили, чи є радіаційна загроза через пожежу в Чорнобильській зоні.

Зранку 8 травня стало відомо, що у зоні відчуження вирує масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер швидко охоплює нові ділянки. Тоді орієнтовна площа займання у лісі становила понад 1100 гектарів.

Крім того, величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу збільшилася майже вдвічі. Вогонь охопив близько 4,3 тисячі гектарів та повернув у бік території Росії.