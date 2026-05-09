Масштабы пожара в Зоне отчуждения выросли из-за мощного ветра и засухи, - ГСЧС

В Зоне отчуждения масштабный лесной пожар на площади 1200 гектаров пытаются укротить сотни спасателей. Несмотря на сильный ветер и засуху, ситуация остается под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В ведомстве отмечают, что в настоящее время ситуация полностью контролируется .

К тушению привлечены значительные ресурсы спасательных подразделений. В частности, общее количество личного состава составляет 374 человека, непосредственно от ГСЧС на месте работают 253 спасателя.

Сейчас продолжается активная ликвидация очагов возгорания . Специалисты работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего разрастания пожара вглубь лесных массивов Чернобыльской зоны.

Как отметили в ГСЧС, по состоянию на 17:00 огонь прошел площадь в 1200 га .

Напомним, ранее председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения отмечал, что специалисты проводят постоянный мониторинг радиационного фона. В МВД также оценили ситуацию и сообщили, есть ли радиационная угроза из-за пожара в Чернобыльской зоне.

Утром 8 мая стало известно, что в зоне отчуждения бушует масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра быстро охватывает новые участки. Тогда ориентировочная площадь возгорания в лесу составляла более 1100 гектаров.

Кроме того, огромный лесной пожар на границе Черниговщины за сутки увеличился почти вдвое. Огонь охватил около 4,3 тысячи гектаров и повернул в сторону территории России.