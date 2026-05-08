Чи є радіаційна загроза через пожежу в Чорнобильській зоні: що кажуть у МВС

20:25 08.05.2026 Пт
2 хв
Займання зачепило великі площі лісової підстилки на території зони відчуження
aimg Анастасія Никончук
Фото: ЧАЕС (GettyImages)
Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження повідомив про триваючу пожежу в Чорнобильській зоні. Фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. У МВС також оцінили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної інспекції ядерного регулювання України.

Пожежа в Чорнобильській зоні

7 травня 2026 року на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виникло загоряння, яке швидко поширилося через погодні умови.

Пожежа охопила значні ділянки лісової підстилки в зоні відчуження.

За даними екстрених служб, поширенню вогню сприяють суха погода та сильні пориви вітру. На окремих ділянках уже пройдено понад тисячу гектарів території.

Контроль радіаційної ситуації

До оцінки наслідків залучено Державне агентство з управління зоною відчуження, науково-технічні центри з ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічні служби.

Фахівці проводять моделювання і порівнюють його результати з реальними вимірами на постах спостереження.

Окремо здійснюється контроль вмісту радіонукліда цезію-137 у приземному шарі повітря поблизу осередків загоряння.

Показники та заміри

Станом на 8 травня фіксуються окремі зміни концентрації цезію-137 у зоні пожежі, які перевищують контрольні рівні, але залишаються значно нижчими за гранично допустимі значення.

При цьому потужність гамма-випромінювання зберігається в межах багаторічних норм для даної території. Аналогічні показники не виходять за межі допустимих значень і на всій території України.

Ситуація під контролем

За результатами розрахунків і моделювання фахівці не очікують перевищення допустимих концентрацій радіонуклідів за межами зони відчуження. Радіаційна обстановка в країні залишається стабільною.

Ліквідація пожежі триває, задіяні підрозділи екстрених служб і фахівці з радіаційної безпеки.

Радіаційна обстановка: офіційні дані МВС на 17:00

За інформацією Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання залишається в межах норми на всій території країни.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС тривають роботи з ліквідації масштабної пожежі.

Нагадуємо, що вранці 7 травня в лісовому масиві Мукачівського району Закарпатської області вдалося зупинити поширення великої пожежі. Станом на цей момент відкрите горіння на території не фіксується.

Зазначимо, що площа великої лісової пожежі на кордоні Чернігівської області істотно збільшилася - майже вдвічі. За наявними даними, поширення вогню змінило напрямок і змістилося в бік російського кордону.

