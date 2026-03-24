Масштаб вражає: Китай розгорнув дослідження океанів, готуючись до війни зі США, - Reuters

Китай проводить масштабне підводне картування та моніторинг океанів. Зібрані дані можуть стати вирішальними у підводній війні проти США та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агенція, Китай розгорнув масштабну програму картографування та моніторингу підводного середовища в Тихому, Індійському та Північному Льодовитому океанах.

Експерти, опитані Reuters, вважають, що ці дані матимуть вирішальне значення у разі військового конфлікту, в якому КНР протистоятиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

Згідно з даними відстеження суден, дослідницьке судно Dong Fang Hong 3 Китайського океанологічного університету виконувало човникові маршрути біля Тайваню, Гуаму та стратегічно важливих районів Індійського океану у 2024–2025 роках.

У жовтні 2024 року воно випробувало датчики, здатні ідентифікувати підводні об'єкти біля узбережжя Японії, а в березні 2025 року пройшло курс біля узбережжя Шрі-Ланки та Індонезії.

Судно Dong Fang Hong 3 є частиною масштабної китайської програми, зазначає агентство. У цій програмі беруть участь десятки дослідницьких суден та сотні датчиків.

За словами експертів, опитаних Reuters, китайці отримали дані про підводний рельєф, температуру, солоність і течії у стратегічних зонах. Дослідження мають цивільне призначення (розвідка рибальства, районів видобутку корисних копалин), але вони також служать військовим цілям.

"Відверто кажучи, вражає величезний масштаб китайських військово-морських досліджень. Протягом десятиліть ВМС США могли розраховувати на асиметричну перевагу в знаннях океанського театру військових дій. Зусилля Китаю загрожують підірвати цю перевагу", - розповіли експерти.

"Якщо подивитися на сам масштаб, то стає цілком зрозуміло, що вони мають намір створити експедиційний військово-морський потенціал для океану, який також базується на операціях з підводними човнами", - додали вони.