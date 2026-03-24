Масштаб впечатляет: Китай развернул исследования океанов, готовясь к войне с США, - Reuters

12:46 24.03.2026 Вт
2 мин
КНР ведет активную работу по изучению океанов
aimg Ірина Глухова
Масштаб впечатляет: Китай развернул исследования океанов, готовясь к войне с США, - Reuters Фото: Китай развернул исследования океанов, готовясь к войне с США (Getty Images)

Китай проводит масштабное подводное картирование и мониторинг океанов. Собранные данные могут стать решающими в подводной войне против США и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, Китай развернул масштабную программу картографирования и мониторинга подводной среды в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что эти данные будут иметь решающее значение в случае военного конфликта, в котором КНР будет противостоять Соединенным Штатам и их союзникам.

Согласно данным отслеживания судов, исследовательское судно Dong Fang Hong 3 Китайского океанологического университета выполняло челночные маршруты возле Тайваня, Гуама и стратегически важных районов Индийского океана в 2024-2025 годах.

В октябре 2024 года оно испытало датчики, способные идентифицировать подводные объекты у побережья Японии, а в марте 2025 года прошло курс у побережья Шри-Ланки и Индонезии.

Судно Dong Fang Hong 3 является частью масштабной китайской программы, отмечает агентство. В этой программе участвуют десятки исследовательских судов и сотни датчиков.

По словам экспертов, опрошенных Reuters, китайцы получили данные о подводном рельефе, температуре, солености и течениях в стратегических зонах. Исследования имеют гражданское назначение (разведка рыболовства, районов добычи полезных ископаемых), но они также служат военным целям.

Фото: Reuters

"Откровенно говоря, поражает огромный масштаб китайских военно-морских исследований. В течение десятилетий ВМС США могли рассчитывать на асимметричное преимущество в знаниях океанского театра военных действий. Усилия Китая угрожают подорвать это преимущество", - рассказали эксперты.

"Если посмотреть на сам масштаб, то становится вполне понятно, что они намерены создать экспедиционный военно-морской потенциал для океана, который также базируется на операциях с подводными лодками", - добавили они.

Китай готовится к войне

Ранее главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Китай, вероятно, попытается вторгнуться на Тайвань в 2027 году.

Подобное мнение высказал и министр обороны США Пит Гегсет, отметив, что вторжение Китая на Тайвань "возможно неизбежно", и мир должен быть готовым к такому сценарию.

Западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.

Кроме того, США обвиняют Китай в проведении секретных ядерных испытаний на полигоне Лобнор, несмотря на международный запрет.

По данным Вашингтона, Пекин использует специальные методы маскировки сейсмических сигналов, чтобы скрыть разработку новейшего оружия.

