Ядерна "невидимка": США звинуватили Китай у таємних випробовуваннях

19:16 09.03.2026 Пн
2 хв
КНР будує ядерні шахти швидше за американців і готується до великої війни
aimg Валерія Поліщук
Ядерна "невидимка": США звинуватили Китай у таємних випробовуваннях Ілюстративне фото: США звинуватили Китай у таємних випробовуваннях (Getty Images)

США звинувачують Китай у проведенні таємних ядерних випробувань на полігоні Лобнор, попри діючу міжнародну заборону. Пекін начебто використовує спеціальні методи маскування сейсмічних сигналів, аби приховати розробку новітньої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Читайте також: Ядерна відповідь Трампу: Макрон збільшує арсенал Франції для захисту Європи

Докази таємних випробувань

За даними Державного департаменту США, КНР провела серію вибухів малої потужності, еквівалентних сотням тонн тротилу. Американська розвідка зафіксувала конкретний інцидент, що стався 22 червня 2020 року: сейсмічні станції виявили поштовхи магнітудою 2,75, які за графіками чітко відповідають ядерному випробуванню.

Заступник держсекретаря Томас ДіНанно заявив, що Пекін використовує метод "декуплінгу" - проведення вибухів у підземних камерах для зменшення сейсмічного ефекту. Це дозволяє обходити систему моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка технічно не може ідентифікувати вибухи потужністю менше 500 тонн.

Ядерна експансія Китаю

Аналітики наголошують, що Китай став найбільш швидкозростаючою ядерною потугою у світі. Крім імовірних випробувань, Пекін активно будує шахти для міжконтинентальних балістичних ракет, кількість яких уже перевищила американські показники.

На відміну від часів Холодної війни, нинішній арсенал КНР розрахований не лише на стримування, а й на потенційне ведення ядерної війни. При цьому китайська сторона категорично відмовляється від переговорів щодо контролю над озброєннями та прозорості своїх полігонів.

Нагадаємо, США не проводили ядерних випробувань з 1992 року. Раніше Трамп заявляв, що якщо Росія та Китай продовжуватимуть вдосконалювати свої арсенали в обхід домовленостей, Сполучені Штати будуть змушені повернутися до практики активних тестів для забезпечення власної безпеки.

Ядерна загроза з боку РФ

Росія демонструє найвищі з часів Холодної війни темпи нарощування ядерного потенціалу та розширює військову присутність біля кордонів країн НАТО. Такі кроки свідчать про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.

У відповідь на агресивні дії РФ, Фінляндія посилює заходи національної безпеки, зокрема через роботу спеціалізованого центру, що займається моніторингом активності Кремля та протидією гібридним методам впливу.

