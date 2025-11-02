ua en ru
США готові допомогти Південно-Східній Азії захиститися від Китаю, - Пентагон

Неділя 02 листопада 2025 08:04
США готові допомогти Південно-Східній Азії захиститися від Китаю, - Пентагон
Автор: Едуард Ткач

Глава Пентагону Піт Гегсет розкритикував Китай за збільшення "дестабілізуючих дій" у Південно-Корейському морі. Він обіцяє надати підтримку країнам Південно-Східної Азії, щоб допомогти їм реагувати на загрози КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу на другий день у Куала-Лумпурі, де були численні зустрічі, включно з переговорами із союзниками США - Австралією, Японією і Філіппінами, Хегсет зробив міністрам оборони АСЕАН пропозицію.

Він запропонував створити систему спільного розуміння морського простору, заявивши, що Китай виявив неповагу і поставив під загрозу їхній територіальний суверенітет.

"Ви живете на тлі загроз, з якими ми всі стикаємося через агресію Китаю і його дії в Південно-Китайському морі та в інших місцях", - сказав він.

Хегсет наголосив, що їм необхідно розвивати їхні спільні можливості на реагування, включно з можливістю моніторингу поведінки на морі та розробкою інструментів, які дадуть змогу "нам швидко реагувати".

"Ніхто не може впроваджувати інновації та масштабуватися так, як Сполучені Штати Америки, і ми прагнемо поділитися цими можливостями з союзниками та партнерами", - додав глава Пентагону.

Заяви Гегсета прозвучали наступного дня після того, як збройні сили Австралії, Нової Зеландії, Філіппін і США провели навчання в Південно-Китайському морі, патрулювання, яке, за словами представника китайських військових, "серйозно підірвало мир і стабільність".

Reuters зазначає, що Пекін претендує на суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем за допомогою лінії на своїх картах, яка частково збігається з виключними економічними зонами Брунея, Індонезії, Малайзії, Філіппін і В'єтнаму.

Також Китай розмістив за сотні кілометрів від своєї материкової частини армаду кораблів берегової охорони, які неодноразово вступали в сутички із суднами Філіппін і звинувачувалися в зриві енергетичної діяльності Малайзії та В'єтнаму.

Зі свого боку Пекін заперечує агресивні дії і заявляє, що його берегова охорона діяла професійно, захищаючи територію Китаю від вторгнень.

У п'ятницю, 1 листопада, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив, що Китаю і АСЕАН необхідно працювати разом, щоб "об'єднати східні сили" і забезпечити мир і стабільність у Південно-Китайському морі.

Протистояння США і Китаю може зійти нанівець

Відзначимо, що незважаючи на вищеописані інциденти, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпіном була відмінною для обох сторін і в підсумку "приведе до вічного миру".

Крім того, глава Пентагону Піт Хегсет теж згадав у соцмережах ці слова Трампа, розповівши, що США і Китай домовилися створити нові канали між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".

