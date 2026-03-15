Масові арешти в Ірані: десятки людей звинуватили у роботі на ворога

Деталі затримань у регіонах

Як пише агенство, за даними іранських медіа, масові арешти відбулися у кількох частинах країни. Зокрема, на північному заході провінційна прокуратура звітувала про затримання 20 осіб.

За версією слідства, вони передавали Ізраїлю координати військових структур та об'єктів сил безпеки.

Водночас на північному сході країни під варту взяли ще 10 осіб. Їх підозрюють у зборі інформації про критичну економічну інфраструктуру та інші конфіденційні локації.

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що США та Ізраїль залучають "найманців та шпигунів" для дестабілізації ситуації всередині країни паралельно з воєнними діями.

Окремі випадки затримань зафіксовані й у західній провінції Лорестан. Там трьох осіб звинуватили у спробах "порушити громадську думку" та знищенні релігійної символіки.

Нова стратегія Ізраїлю

За інформацією джерел, знайомих із військовою стратегією Ізраїлю, наступ на Іран перейшов у нову фазу.

Тепер удари по контрольно-пропускних пунктах та об'єктах безпеки все частіше завдаються на основі наводок від інформаторів безпосередньо "на місцях".