Масований удар по Україні: військові розповіли про наслідки атаки по півдню

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ, в області працювала ППО. Наразі відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

Загалом російські війська в ніч проти 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

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