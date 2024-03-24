У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури: виникла пожежа

На Львівщині росіяни вранці 24 березня атакували об'єкт критичної інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Вночі ворожі "шахеди" та ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють пожежники. Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило", - написав Козицький.

Атака росіян по Україні 24 березня

Росіяни запустили Україною безпілотники "Шахеди". Загроза поширювалася на західні регіони України.

Пізніше злетіли 14 бортів ТУ-95МС - носії крилатих ракет та загроза поширилася по всій території України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу мешканців Львова та області.

Раніше писали, що під час масштабної повітряної тривоги у Львові були вибухи. Голова Львівської ОВА повідомив про роботу ППО.

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