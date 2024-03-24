Війська РФ вночі вдарили по Кривому Рогу: без тепла залишилося понад 76 тисяч людей
Російські війська сьогодні вночі, 24 березня, атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. В результаті атаки понад 76 тисяч людей залишилися без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі російські війська атакували область ударними дронами. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень. Без тепла залишилися шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів", - заявив Лисак. .
Також повідомляється, що без тепла залишилося три тисячі будинків, де загалом проживає 76 тисяч осіб. В одній із медустанов були перебої з електропостачанням, її відновили.
"Цілив агресор з критичної інфраструктури і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилося понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад 6,4 тисячі – в районі. Електропостачання вже відновлено", - додав глава ОВА.
Атака росіян по Україні в ніч із 23 на 24 березня
Російські війська в ніч із 23 на 24 березня запустили кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" із північного та південного напрямів. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу атаки дронів попереджали мешканців південних та центральних регіонів, пізніше загроза поширилася і на західні області.
Раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухи, після яких у деяких районах міста спостерігалися перебої зі світлом та водопостачанням.
Пізніше стало відомо про пуск ракет із бомбардувальників Ту-95. Вибухи було чути у Києві, а також Київській, Хмельницькій та Львівській областях. Повідомлялося, що у столиці через падіння уламків виникла пожежа в одному із районів міста.
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