Масований удар по Україні: військові розповіли про наслідки атаки по півдню

Крім атаки на Кривий Ріг , де без опалення залишилися 76 тисяч людей, 24 березня уламки дрону РФ пошкодили енергооб'єкт у Нікопольському районі. Також пошкоджено припортову інфраструктуру Подунав'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах. А саме:

"Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч. Люди не постраждали", - розповіли військові.

Крім того, за даними Сил оборони півдня, повернувся ворог і до терору Подунав'я.

"Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ, в області працювала ППО. Наразі відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

Загалом російські війська в ніч проти 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

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