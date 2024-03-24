Массированный удар по Украине: военные рассказали о последствиях атаки по югу

Помимо атаки на Кривой Рог , где без отопления остались 76 тысяч человек, 24 марта обломки дрона РФ повредили энергообъект в Никопольськом районе. Также повреждена припортовая инфраструктура Подунавья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 баражирующих снарядах. А именно:

"Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь. Люди не пострадали", - рассказали военные.

Кроме того, по данным Сил обороны юга, вернулся враг и к террору Подунавья.

"Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект на Никопольщине. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной обстрел по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО. На данный момент известно про атаку на Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

Отметим, во время этой атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Ракета РФ находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

В общей сложности российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось.

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