Масований ракетний удар по Кіровоградщині: розкриті перші наслідки

Удари РФ по Кіровоградщині

Війська РФ регулярно атакують різні громади Кіровоградської області, використовуючи ударні дрони та ракети різних типів.

Так, 24 жовтня ворог вдарив по одній з громад області. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 19 населених пунктів.

Окрім того, раніше російські ракети та дрони атакували Кіровоградську область, внаслідок обстрілів 27 населених пунктів залишились без електрики.