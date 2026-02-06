Массированный ракетный удар по Кировоградщине: раскрыты первые последствия

"С ночи Кировоградщина - под вражескими обстрелами. Российский агрессор совершил массированную атаку, применив ракеты и ударные дроны", - отметил Райкович.

По словам главы Кировоградской ОГА, в одной из громад Александрийского района повреждены жилые дома и линии электропередач.

"К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение", - добавил он.

Также отмечается, что в результате вражеского обстрела в Кропивницком районе повреждено складское здание.

Стоит отметить, что сегодня утром, 6 января, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в сторону Кропивницкого враг запустил две аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также управляемые ракеты. Кроме того, в сторону областного центра летело несколько групп ударных дронов с разных направлений.