Масований обстріл України та плани Трампа щодо санкцій проти РФ: новини за 7 березня

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 7 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни завдали масованого удару по Україні

Росія у п'ятницю, 7 березня, здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл України, націлившись на енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах. Є "прильоти" у Харкові, Тернопільській, Одеській, Чернігівській областях, влучання у важливі об'єкти. Постраждали люди.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп серйозно розглядає масштабні санкції та тарифи проти РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає введення масштабних санкцій проти Росії. Також обговорюється введення тарифів на російські товари.

"Виходячи з того, що Росія зараз просто "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир", - зазначив Трамп.

Він закликав Україну і Росію сідати за стіл переговорів "просто зараз", поки "не стало занадто пізно".

МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.

У заяві Саудівська Аравія також підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.

В МЗС розповіли про порядок денний переговорів України з США

На зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, в центрі розмови буде шлях до миру. Участь росіян у переговорах не передбачається.

"Ми такої жодної інформації не отримували й виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", - сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Він розповів, що на порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови - шлях до миру.

Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

Американський президент Дональд Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни. Він зауважив, що його пріоритети відрізняються від європейських.

Тим часом як Україна закликає надати гарантії безпеки для досягнення мирної угоди, Трамп каже, що хоче, аби бойові дії припинилися першими.

"Перш ніж навіть подумати про це, я хочу завершити війну, закінчити її... Що стосується питання про безпеку пізніше, це легка частина. Важка частина - це вирішити конфлікт", - сказав лідер США.

Водночас, на запитання, чи використовує Росія паузу США в наданні допомоги та розвідданих Україні під час її останніх атак, Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший".

Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків

Україна більше не має доступу до супутникових знімків американської аерокосмічної компанії Maxar Technologies. Причина пов'язана з рішенням влади США призупинити обмін розвідданими з Україною.

У заяві Maxar йдеться про те, що у компанії є контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів, і "кожен клієнт сам ухвалює рішення про те, як використовувати та передавати ці дані".

Як зазначили в компанії, один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програма уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних Сполученими Штатами.

Водночас у Національному агентстві геопросторової розвідки США наголосили, що США тимчасово тимчасово призупинили доступ України до системи GEGD, яка "є основним порталом для доступу до комерційних знімків, що закуповуються урядом США".

Путін може погодитися на перемир'я з Україною

Російський диктатор Володимир Путін може піти на припинення вогню з Україною. Але для цього є умова.

За інформацією джерел Bloomberg, минулого місяця під час зустрічі в Саудівській Аравії російська делегація передала американській пропозицію щодо припинення вогню з Україною.

Один зі співрозмовників видання розповів, що для припинення вогню Росія хоче мати чітке розуміння рамок остаточної мирної угоди. Зокрема, Москва наполягає на тому, щоб було визначено параметри миротворчої місії, яку можуть спрямувати в Україну. Йдеться про узгодження того, які країни відправлять солдатів.

Варто зауважити, що Росія виступає проти участі в миротворчій місії країн НАТО.

При цьому джерела видання уточнюють, що Москва не заперечує проти того, щоб такі "нейтральні" в конфлікті країни, як Китай, розмістили свої війська на території України.

Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.

"Продовжую роботу у відрядженні, сьогодні - Нідерланди. Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом", - зауважив Умєров.

Він додав, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України, і додав, що ця підтримка залишається незмінною.

США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими

США продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе. Однак скоротили обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.